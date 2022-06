Mercato pallavolo femminile, le ultime notizie a Conegliano

Mercato pallavolo femminile, si vivono giornate calde non solo per le temperature estive ma anche per i movimenti di mercato all’interno dei club di serie A che stanno allestendo i roster per la stagione 2022/23. I top club italiani stanno cercando di avvicinarsi sempre di più a Conegliano campione d’Italia, vediamo a proposito delle pantere le ultime notizie ufficializzate.

Mercato pallavolo , Conegliano tra conferme e volti nuovi

Si è aperto un nuovo ciclo in casa Imoco Volley dopo la partenza di alcune fondamentali giocatrici. Una su tutte, Paola Egonu ufficializzata da pochissimo come nuova stella del Vakifbank Istanbul. La strategia adottata dal club veneto non è stata però quella di ripartire completamente da zero. Importanti conferme sono state ufficializzate, vedi Wolosz, Fahr, De Kruijf, De Gennaro e naturalmente Daniele Santarelli. L’ultima conferma in ordine cronologico è stata quella della schiacciatrice americana Plummer che ha fatto benissimo all’esordio in terra veneta risultando una delle schiacciatrice più prolifiche della serie A1 .

I volti nuovi

L’ultimo nuovo arrivo in questo mercato pallavolo femminile ufficializzato è stato quello di Alessia Gennari le scorsa stagione a Monza. Un grande acquisto quindi da parte di Conegliano che sembra proprio intenzionata a continuare quello che meglio le riesce, vincere. La schiacciatrice classe 1991 nata a Parma lo scorso anno ha giocato a Monza, mentre nel recente passato ha legato il suo nome a quello di Busto per ben 4 stagioni. Senza dubbio un bel colpo di mercato, entra nella famiglia delle pantere una delle migliori giocatrici del nostro campionato.

Ricordiamo che fino a questo momento il mercato pallavolo femminile di Conegliano è stato caratterizzato da un altro grande colpo. È arrivata infatti la svedese Isabelle Haack che avrà il compito di non far rimpiangere l’amatissima Paola Egonu. Di fatto c’è stato uno scambio di stelle tra Conegliano e il Vakif.