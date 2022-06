Mercato volley femminile, De Gennaro continua la lunga storia d’amore con Conegliano

Mercato volley femminile, Monica De Gennaro continua la lunga storia d’amore con Conegliano. Ieri il club veneto ne ha ufficializzato la permanenza , per lei sarà il decimo anno da pantera.

Il libero più forte al mondo sarà dunque ancora al servizio di una squadra che sta cambiando radicalmente pelle ma che ha confermato alcuni tasselli importantissimi che compenseranno la partenza di alcune pedine fondamentali come Egonu e Sylla. Questo mercato volley femminile per Conegliano ha dunque confermato la coppia marito-moglie Santarelli-De Gennaro , uniti nella vita e nello sport.

Inutile fare una presentazione di Monica De Gennaro anche se non fa mai male ricordare quanto di straordinario fatto dalla giocatrice campana.

Tutti i 16 trofei della bacheca dell’Imoco Volley Conegliano portano infatti la sua firma senza dimenticare i suoi tanti successi in Nazionale.

La serietà, la grande professionalità, l’impegno costante ne hanno fatto una delle icone del volley moderno e una delle beniamine delle ragazzine che si avvicinano a questo meraviglioso sport. Il mercato volley femminile di Conegliano, lo dicevamo, ha visto partenze illustri ma anche illustri conferme. Oltre a Daniele Santarelli in panchina e Monica De Gennaro, le chiavi della regia sono state affidate ancora alla capitana “Asia” Wolosz, segno che l’intenzione delle pantere è quello di aprire un altro ciclo importante di vittorie.