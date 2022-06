Mercato volley femminile, i colpi degli ultimi giorni

Mercato volley femminile, entra nel vivo la fase di costruzione dei roster 2022/23, vediamo gli ultimi colpi di mercato. Partiamo da Conegliano campione d’Italia che ha confermato in blocco lo staff tecnico, sarà dunque ancora Daniele Santarelli a dare corpo al nuovo ciclo senza Paola Egonu volata in Turchia al Vakif. Un’altra conferma importantissima all’interno di uno scacchiere che cambierà molto quello della palleggiatrice e capitana Asia Wolosz, una delle colonne portanti del club . A Novara dopo l’ufficialità dell’arrivo della centrale della Nazionale Anna Danesi e della schiacciatrice di posto 4 Carcaces, c’è stato un poker di nuovi arrivi: il libero proveniente da Macerata neo promossa in A1 Giulia Bresciani, Julia Ituma che farà la vice Karakurt, la banda proveniente da Cuneo Gaia Giovannini , infine la centrale spagnola classe 2003 Lucia Varela Gomez .

In casa Monza, squadra arrivata in finale scudetto contro Conegliano, confermatissima la regista azzurra Alessia Orro ormai punto fermo di questa squadra che punta a fare il salto di qualità e che si è affidata ancora alla bravura del libero Beatrice Parrocchiale. Primo volto nuovo in questo mercato volley femminile la centrale proveniente da Busto Jovana Stevanovic.

Mercato volley femminile, a Busto tra nuovi arrivi e tante conferme

Mercato volley femminile, a Busto Arsizio è tornata dopo 6 anni nella squadra che l’ha fatta crescere Alice De Gradi dopo le stagioni a Cuneo . La campagna acquisti delle farfalle nel mercato volley femminile ha visto fino a questo momento anche l’arrivo di Rosamaria Montibeller e della palleggiatrice Carli Lloyd mentre è arrivato un blocco di sei conferme: le due centrali Olivotto e Colombo, i due liberi Zannoni e Bressan, la schiacciatrice Valeria Battista e la palleggiatrice Sofia Monza.

A Firenze , sponda Il Bisonte, è stata intanto data notizia dell’arrivo della palleggiatrice classe 2002 Gaia Guiducci , arriva dal vivaio del Volleyro’ Casal De’ Pazzi mentre Scandicci ha ufficializzato l’ultima in ordine cronologica di una serie di numerose conferme: per l’ottavo anno consecutivo il libero sarà Enrica Merlo.