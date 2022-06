Volley mercato femminile, colpo di Monza al centro : arriva Folie

Mercato volley femminile, colpo di Monza che ha ufficializzato oggi l’arrivo al centro della campionessa d’Italia Rapha Folie. Dopo la partenza di Anna Danesi in direzione Novara, ecco dunque l’arrivo dell’ormai ex pantera che metterà tutta la propria classe, esperienza e voglia di vincere al servizio di Marco Gaspari. La bolzanina ha arricchito il suo prestigioso Curriculum con le tante vittorie di Conegliano, squadra della quale è stata una colonna portante.

Solo poche settimane fa Rapha Folie e Monza sono state avversarie nell’avvincente finale scudetto, ora la centrale proverà a continuare la sua striscia positiva in Brianza.

Classe 1991 ha lasciato un segno importante nei sei anni trascorsi a Conegliano con cui ha vinto tutto quello che c’era da vincere. L’esordio in Nazionale con la maglia azzurra fu nel 2011, i suoi progetti ambiziosi ora andranno a combaciare con quelli di Monza, squadra che vuole ripartire dal suo ruolo di vice campione d’Italia. Il gap da Conegliano puo’ essere colmato anche perchè la finale scudetto ha fatto vedere come le brianzole siano state in grado di far soffrire Egonu e compagne.

Rapha Folie è il secondo volto nuovo di Monza dopo quello dell’altra centrale Stevanovic, tutto fa pensare che i colpi di mercato non siano finiti qui.