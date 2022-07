European Youth Olympic Festival , i risultati del volley

Sono iniziati in Slovacchia nella città di Banska Bystrica gli European Youth Olympic Festival. Nel volley a rappresentare i colori dell‘Italia ci sono per quanto riguarda il femminile la Nazionale under 19 e per quanto riguarda il maschile la Nazionale under 20. Vediamo come hanno iniziato i nostri atleti.

European Youth Olympic Festival , i risultati degli azzurri

Vediamo nel dettaglio come stanno andando le nostre Nazionali agli European Youth Olympic Festival in Slovacchia. Per quanto riguarda la Nazionale femminile under 19, le azzurrine oggi scenderanno in campo alle 16,30 per la terza partita contro le padrone di casa della Slovacchia. Le ragazze allenate dal ct Gagliardi dopo il ko dell’esordio contro la Serbia si sono rifatte battendo per 3-0 la Slovenia.

Per quanto riguarda la Nazionale maschile under 20 , i ragazzi allenati dal ct Battocchio sono partiti alla grande e questa mattina hanno raggiunto il terzo successo consecutivo battendo 3-0 la Bulgaria. Con questa vittoria gli azzurrini hanno conquistato da primi la testa del girone e l’accesso alle semifinali che si giocheranno venerdì. La squadra da affrontare sarà la seconda classificata del girone B.

La formula

La formula prevede che dopo la fase a gironi le prime due classificate delle rispettive Pool si sfideranno nelle semifinali incrociate e quindi nelle finali. Le altra Nazionali giocheranno le semifinali sempre incrociate 5°-8° posto e successivamente le partite valide per i piazzameni 5°-8° posto.