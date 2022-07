European Youth Olympics Festival, attesa per le semifinali azzurre

Stanno viaggiando spedite le Nazionali azzurre all’European Youth Olympic Festival che si sta svolgendo a Banska Bystrica in Slovacchia. L’under 19 femminile e l’under 20 maschile hanno infatti staccato il pass per le semifinali che si giocheranno venerdì.

European Youth Olympics Festival, Italia a caccia di medaglie

Sta procedendo molto bene il percorso delle due Nazionali azzurre impegnate in Slovacchia nell’European Youth Olympics Festival. I due gruppi azzurri hanno infatti raggiunto la semifinale e ora sono a caccia di medaglie. Per quanto riguarda il femminile , la Nazionale under 19 guidata dal ct Gagliardi ha superato le padrone di casa della Slovacchia per 3-0 chiudendo al secondo posto la Pool B. Gli azzurrini della Nazionale under 20 guidati da Battocchio invece sono arrivati in semifinale vincendo tutte le partite del girone, avversaria sarà la Turchia.

Sia nel maschile che nel femminile le sfide sono in programma venerdì pomeriggio.

Il grande momento delle Nazionali Juniores

È certamente un momento magico quello che sta accompagnando le Nazionali Juniores azzurre in questa splendida estate di sport. Dopo i successi delle scorse settimane nei vari tornei continentali di categoria ora le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono chiamati in causa per quest’ultima prestigiosa competizione.

L’in bocca al lupo dunque alle nostre Nazionali perchè ci possano regalare delle altre gioie.