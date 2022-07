Europei volley femminile u17, l’Italia vince l’oro

Europei volley femminile u17, l’Italia allenata da Michele Fanni ha vinto una splendida medaglia d’oro battendo in finale la Turchia 3-1. Un’altra gioia per le Nazionali Juniores azzurre che in questo periodo hanno letteralmente dominato in Europa. Solo 8 giorni fa i successi dell’under 18 e under 22 maschile e dell’under 21 femminile.

Europei volley femminile u17, continua l’estate d’oro

Il volley azzurro gode di ottima salute e lo dimostra il fatto che a livello giovanile stiamo dominando in Europa. Ieri è arrivato l’ultimo titolo conquistato sul campo, quello delle ragazze agli Europei volley femminile u17. Sicuramente delle ottime basi per il volley del futuro, questi ragazzi tra pochi anni rappresenteranno il nostro Paese con la maglia della Nazionale maggiore.

Vediamo le dichiarazioni del ct azzurro Michele Fanni raccolte sul sito Fipav : « Questa sera siamo riusciti a fare la nostra partita e a imporre per lunghi tratti il nostro gioco. Questo ci ha dato sicuramente un vantaggio anche psicologico rispetto alle Turchia, che comunque ha sbagliato davvero poco e ci ha fatto sudare ogni punto. E’ stata sicuramente la migliore partita he abbiamo disputato nel corso di questo Europeo e che ben testimonia l’importante percorso di crescita che abbiamo intrapreso da inizio giugno a oggi. Si tratta di una crescita individuale e di squadra sia da un punto di vista tecnico che dell’atteggiamento. Sono molto felice di questa vittoria perché ripaga per tutto il lavoro fatto. Sono contento per le ragazze perché sin dal primo giorno si sono sempre dimostrate disponibili e hanno sempre avuto voglia di fare. Ho anche detto loro che questa medaglia è solo il punto di partenza, dovranno continuare a lavorare duramente, ma, come dimostra questo oro, i sacrifici vengono ripagati».