Europei volley maschile under 22, il programma dell’Italia

Europei volley maschile under 22, dal 12 al 17 luglio si terrà la rassegna continentale a Tarnow in Polonia. Gli azzurrini guidati dal ct Vincenzo Fanizza a pochi giorni dalla conquista della medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo in Algeria tornano dunque in campo. Vediamo il programma completo di questi Europei volley maschile under 22.

Europei under 22, il programma dell’Italia

Agli Europei volley maschile under 22 in Polonia da programma parteciperanno otto formazioni divise in due gironi. L‘Italia è stata inserita nella Pool II insieme a Olanda, Turchia e Montenegro. Nell’altro girone i padroni di casa della Polonia, Francia , Serbia e Austria. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento si sfideranno nelle semifinali incrociate in programma il 16 luglio. Il giorno dopo ci saranno le finali . L’Italia di Vincenzo Fanizza si presenta alla competizione consapevole della propria forza e con grandi aspettative. Il gruppo si era reso protagonista lo scorso anno della conquista dello spendido oro mondiale nella categoria under 21. Il devutto sarà martedì 12 luglio alle 17 contro la Turchia.

I 14 azzurrini

Vediamo i 14 azzurrini convocati dal ct Vincenzo Fanizza :

Palleggiatori: Paolo Porro, Leonardo Ferrato

Schiacciatori: Tommaso Rinaldi, Alberto Pol, Giulio Magalini, Nicola Cianciotta, Matteo Meschiari, Andrea Schiro,

Mattia Gottardo

Centrali: Mirco Compagnoni, Francesco Comparoni, Federico Crosato, Daniele Mellano

Libero: Damiano Catania