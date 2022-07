Finale VNL, dove vedere Italia-Brasile: streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky?

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 all’Ankara Sports Hall (Turchia) si disputerà il match Italia-Brasile, valevole per la finale della Nations League femminile di volley. Sia le azzurre che le verdeoro cercano il primo trionfo in questa manifestazione con quest’ultime che per due volte hanno giocato la finale, ma perdendo in entrambi i casi con gli USA.

Nei quarti e semifinali, l’Italia ha sconfitto la Cina e la Turchia, mentre il Brasile ha avuto la meglio su Giappone e Serbia; negli ultimi venti anni sono 34 i precedenti che vedono le sudamericane avanti nettamente per 25-9.

Dove vedere Italia-Brasile in tv e streaming

La super sfida Italia-Brasile sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). L’evento sarà disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

La finale di Nations League sarà visibile anche in streaming gratuito su RaiPlay (tramite pc e notebook o all’app scaricabile su tablet e cellulare).

LE 14 AZZURRE PRESENTI AD ANKARA

Palleggiatrici: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

Schiacciatrici: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza, capitana).

Centrali: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

Opposti: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

Libero: Eleonora Fersino (Novara), Monica De Gennaro (Conegliano).

Semifinale, Italia-Turchia 3-0: gli highlights