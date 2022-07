Finals VNL Volley, l’Italia si regala la semifinale

Nella splendida cornice dell’Unipol Arena di Bolona l’Italia di Fefè Del Giorgi si è regalata la semifinale della VNL di volley maschile. Michieletto e compagni hanno superato in rimonta l’Olanda di Roberto Piazza e ora attendono la vincente tra Francia e Giappone che scenderanno in campo questa sera alle 18.00.

Una bella Italia in rimonsta vola alle semifinali della VNL di volley

L’Italia c’è e sa affrontare le difficoltà. Non è stata una sfida semplice quella di ieri sera dei nostri azzurri che hanno dovuto sudare per superare gli “orange” di Roberto Piazza. Risultato finale 3-1 ( 21-25, 25-22, 25-13, 25-23) frutto di una bella rimonta dopo che i ragazzi del ct Fefè De Giorgi avevano perso il primo parziale .

Soprattutto nel primo set gli azzurri hanno giocato al di sotto delle proprie possibilità . È stato commesso qualche errore grossolano soprattutto sul finale di set e anche ad inizio secondo psrziale le cose non filavano benissimo. Un time out molto “energico” del nostro ct mostrava tutto il suo disappunto. L’Italia ha piano piano cominciato ad imporre il proprio gioco dominando letteralmente il terzo set e spuntandola al quarto. Nell’altro quarto di finale gli Stati Uniti hanno eliminato il Brasile di Renan Dal Zotto.

Il tabellino di Italia-Olanda

L’Italia si gode la vittoria di ieri sera nei quarti di finale contro l‘Olanda e ora ettende la vincente tra i campioni olimpici della Francia e il Giappone. Il successo in rimonta fa ben sperare anche perchè ha mostrato un certo carattere della squadra. Il titolo di best scorer va diviso tra Romanò, Michieletto e Lavia , tutti autori di 14 punti.

Tabellino

ITALIA-OLANDA 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-22)

ITALIA: Anzani 2, Giannelli 3, Michieletto 14, Russo 12, Romanò 14, Lavia 14, Balaso (L). Zaytsev 1, Galassi 7, Bottolo. N.e. Recine, Sbertoli, Cortesia, Scanferla. All. De Giorgi.

OLANDA: Keemink 1, Tuinstra 20, Plak 7, Abdel Aziz 18, Ter Horst 4, Wiltenburg 3, Andringa (L). Van Garderen 6, Jorna 4, Van Tilburg 2, Bleeker, De Weijer. N.e. Van Der Ent, Parkinson. All. Piazza.