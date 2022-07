Volleyball Nations League femminile, iniziata l’operazione Finals per le azzurre del ct Davide Mazzanti che nella serata di ieri lunedì 11 luglio sono atterrate in Turchia. Parte il count-down per il 14 luglio, giovedì infatti Egonu e compagne affronteranno la Cina nei quarti di finale. L’evento si disputerà ad Ankara. Definito il programma con date e orari

Date e orari partite Finals Vnl femminile

Vediamo il programma completo con date e orari delle partite delle Finals Volleyball Nations League femminile:

Finals Volleyball Nations League femminile: date e orari partite



Quarti di finale

13 luglio ore 14:00 Brasile – Giappone

13 luglio ore 17:30 USA – Serbia

14 luglio ore 14:00 Italia – Cina (diretta Sky Sport e in streaming NOW)

14 luglio ore 17:30 Turchia-Thailandia

Semifinali

16 luglio ore 14:00 semifinale 1

16 luglio ore 17:30 semifinale 2

Finali

17 luglio ore 14:00 finale 3° – 4° posto

17 luglio ore 17:30 finale 1° – 2° posto

Ci sono grandi aspettative per l’Italia che si è resa protagonista di un ottimo percorso di avvicinamento alle Finals della Volleyball Nations League arrivando terze alle spalle di Stati Uniti e Brasile. Le azzurre hanno vinto otto partite consecutive, superandone complessivamente dieci e perdendone solamente due. Alla fase finale sono arrivate naturalmente le migliori squadre a livello mondiale, interessante sarà capire il livello della nostra squadra che ha comunque le potenzialità per battere chiunque.

Un’estate ricca di eventi per il gruppo del ct Davide Mazzanti che ha in programma anche il Mondiale.

Copertura televisiva partite Finals Volleyball Nations League

Grande attesa per il primo importante evento stagionale della Nazionale femminile pronta a giocarsi le proprie carte nelle Finals della Volleyball Nations League femminile. Le partite delle azzurre saranno visibili su Sky Sport e in streaming su NOW, mentre tutte le partite di VNL 2022 saranno visibili sulla piattaforma di streaming a pagamento Volleyball World TV – welcome.volleyballworld.tv.