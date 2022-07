Francia-USA, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere finale VNL

Questa sera alle ore 21 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) si disputerà il match Francia-USA valevole per la finale della Nations League maschile di volley.

Entrambe le Nazionali nelle semifinale giocate ieri hanno vinto e convinto: i transalpini vincendo per 3-0 contro l’Italia, mentre gli americani contro la Polonia sempre 3-0; nelle prime tre edizioni della manifestazioni le due squadre hanno ottenuto un secondo e un terzo posto e dunque oggi chi avrà la meglio trionferà per la prima volta, succedendo al Brasile vincente nella scorsa stagione.

Nello scontro diretto della fase a gironi disputato lo scorso 7 luglio a Osaka (Giappone), gli USA hanno avuto la meglio per 3-2 (15-25, 25-22, 22-25, 25-14, 15-8, i parziali).

Dove vedere Francia-USA in tv e streaming

La finale di Nations League tra Francia-USA sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) con telecronaca a cura di Stefano Locatelli e il commento tecnico dell’ex pallavolista Alberto Cisolla. L’evento sarà disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

La sfida sarà visibile anche in streaming gratuito su RaiPlay (tramite pc e notebook o all’app scaricabile su tablet e cellulare), non è prevista invece la diretta tv in chiaro.

