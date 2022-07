Italia-Francia: streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere semifinale VNL

Sabato 23 luglio alle ore 21 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) si disputerà il match Italia-Francia valevole per la semifinale della Nations League maschile di volley, con gli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi che tornano dopo tre anni a giocarsi un posto nell’ultimo atto della manifestazione.

L’avversaria non sarà di quelle più semplici, oltretutto allenata da Andrea Giani per un match che sarà molto particolare per l’ex giocatore azzurro; nei quarti di finale i transalpini hanno avuto la meglio sul Giappone per 3-0, mentre l’Italia ha sconfitto in rimonta 3-1 l’Olanda. Negli ultimi venti anni sono ben 49 i precedenti tra le due Nazionali con 25 successi azzurri e 24 dei “Blues“.

Chi avrà la meglio, nella finale in programma domenica 24, affronterà la vincente dell’altra semifinale che vedrà in campo Usa-Polonia.

Dove vedere Italia-Francia in tv e streaming

La semifinale di Nations League Italia-Francia sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Action (ch. 206), con telecronaca a cura di Stefano Locatelli e il commento tecnico dell’ex pallavolista Alberto Cisolla. L’evento sarà disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

La sfida sarà visibile anche in streaming gratuito su RaiPlay (tramite pc e notebook o all’app scaricabile su tablet e cellulare), non è prevista invece la diretta tv in chiaro.

