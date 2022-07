L’Italia del volley vince l’oro all’EYOF

Continua il momento magico del volley azzurro soprattutto a livello di Nazionali Juniores . In Slovacchia i ragazzi dell’under 20 e le ragazze dell’under 19 hanno vinto l’oro all’European Youth Olympic Festival .

Le Nazionali Juniores trionfano all’EYFO

Altro successo per l’Italia in ambito giovanile . All’European Youth Olympic Festival l’Italia maschile e quella femminile hanno vinto nel pomeriggio l’oro . I ragazzi dell’under 20 hanno sconfitto per 3-0 la Bulgaria mentre le azzurrine dell’under 19 3-1 la Turchia . Ennesimo successo delle Nazionali Juniores a dimostrazione del grande momento del nostro volley .