Mondiali volley maschile, De Giorgi sceglie la “long list”

Mondiali volley maschile, il ct azzurro Fefè De Giorgi ha diramato la “long list” dei 22 giocatori tra i quali andranno scelti i 14 che prenderanno parte alla rassegna iridata. È già tempo di pensare quindi a questo importantissimo evento a due giorni dalla delusione VNL che ha visto l’Italia chiudere al quarto posto.

Mondiali volley maschile, ecco la long list

Questi i 22 scelti da Fefè De Giorgi per la ” long list” in vista dei mondiali volley maschile. A prender parte alla rassegna iridata saranno in 14.



Questi gli atleti

Opposti: 1. Giulio Pinali, 9. Ivan Zaytsev, 16. Yuri Romanò

Centrali: 2. Fabio Ricci, 13. Lorenzo Cortesia, 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 19. Roberto Russo, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 3. Francesco Recine, 4. Oreste Cavuto, 5. Alessandro Michieletto, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 18. Fabrizio Gironi, 22. Tommaso Rinaldi

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli, 10. Marco Falaschi

Liberi: 7. Fabio Balaso; 21. Alessandro Piccinelli, 24. Leonardo Scanferla

Italia, voglia di rivalsa

Chiudere la VNL con una medaglia d’oro forse era chiedere troppo, non si nasconde però una certa delusione per non essere riusciti a concludere l’evento almeno con il bronzo che sembrava essere alla portata. Inutile piangere sul latte versato, è tempo di tuffarsi nell’atmosfera dei mondiali volley maschile. I 22 scelti da Fefè De Giorgi inizieranno il 1 agosto un collegiale in vista della rassegna iridata che si concluderà il 12 agosto. Sede di lavoro Cavalese, Trento.