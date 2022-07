Quarti VNL, dove vedere Italia-Olanda: streaming e diretta tv Rai Sport o Sky?

Questa sera alle ore 21 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), si disputerà il match Italia-Olanda, valevole per i quarti di finale della Nations League maschile di volley.

Nel girone di qualificazione gli azzurri sono arrivati primi con 31 punti (dieci vittorie e due sconfitte), mentre gli orange ottavi con 17 punti (sei successi e sei ko). Il confronto diretto tra le due Nazionali si è giocato all’ultima giornata (10 luglio), quando a Danzica (Polonia), l’Italia si è imposta per 3-0 (25-23, 26-24, 25-21). Chi avrà la meglio nella sfida odierna, incontrerà sabato 23 la vincente dell’altro quarto che vedrà opposti Francia-Giappone. Le altre due sfide saranno invece Stati Uniti-Brasile e Polonia-Iran.

Dove vedere Italia-Olanda in tv e streaming

Il match Italia-Olanda (ore 21) sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204). L’evento sarà disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

