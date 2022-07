Sand Volley 4×4: nel week end si assegna il campionato

Sand Volley 4×4 Lega Volley Sunner Tour 2022, dopo le prime due tappe che a Lignano Sabbiadoro e a Riccione hanno consegnato rispettivamente la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, in questo week end si scende sulla sabbia di San Benedetto del Tronto per l’assegnazione del campionato. Cinque le squadre che si sfideranno per il titolo .

Sand Volley Lega Volley Summer Tour 2022, la tappa di San Benedetto del Tronto

Ci si sposta sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto per l’assegnazione del ventisettesimo campionato italiano. Queste le squadre che si contenderanno il titolo : Vero Volley Monza, E-Work Laica Busto Arsizio, MT San Giovanni in Marignano, Stabili Costruzioni Casalmaggiore, Banca Valsabbina Millenium Brescia. Nella giornata di sabato si giocherà il girone all’italiana che raggruppa tutte e cinque le formazioni, nella mattinata di domenica 24 luglio ci saranno le semifinali mentre nel pomeriggio le finali per il 1° e 2° posto e per il 3°.

Le tappe precedenti

Nelle due tappe precedenti di questo Lega Volley Summer Tour 2022 sand volley 4×4 si è giocato per la Supercoppa italiana e per la Coppa Italia. Nel week end organizzato a Lignano Sabbiadoro ad alzare sulla sabbia la Supercoppa è stata la Stabili Costruzioni Casalmaggiore, mentre nella tappa di Riccione che assegnava la Coppa Italia a festeggiare sono state le ragazze della Vero Volley Monza.