Sand Volley Supercoppa, il racconto di Lignano Sabbiadoro

Si è chiusa la prima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour in scena nel week end appena trascorso a Lignano Sabbiadoro che assegnava la Supercoppa: a festeggiare il primo trofeo del sand volley 4×4 sono state le ragazze della Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore che in finale ha battuto la Vero Volley Monza 2-0 (15-13, 15-9). Terzo posto per la Cuneo Granda Volley che ha superato sempre per 2-0 ( 15-12, 15-10) la Banca Valsabbina Millenium Brescia.

Il racconto della Supercoppa di Sand Volley 4×4

Sei le formazioni che si sono sfidate in questa prima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour che assegnava la Supercoppa sand volley 4×4. Oltre alle quattro sopra citate la E-Work Laica Busto Arsizio arrivata sesta e la MT San Giovanni in Marignano arrivata quinta.

Vittoria netta del trofeo per Casalmaggiore che si è aggiudicata tutti gli incontri vincendo 2-0. Prima c’è stata nella fase a gironi la vittoria contro San Giovanni in Marignano seguita da quella contro Busto Arsizio. In semifinale vittoria contro Brescia e poi l’atto conclusivo contro Monza.

Una bella soddisfazione per Casalmaggiore che festeggia il primo trofeo stagionale sulla sabbia, la 16° Supercoppa italiana.

Le prossime tappe

Le prossime tappe del vivo Lega Volley Summer Tour si svolgeranno nei due prossimi week end di luglio. Il 16 e 17 luglio si scenderà sulla sabbia per la conquista della Coppa Italia a Riccione mentre nel week end del 23 e 24 luglio si giocherà per l’assegnazione del campionato nella tappa di San Benedetto del Tronto.