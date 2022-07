Semifinale VNL maschile, De Giorgi commenta il ko dell’Italia

Una serata amara quella di ieri all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, per gli azzurri del ct Fefè De Giorgi . Michieletto e compagni hanno perso la semifinale VNL maschile contro la Francia . Un secco 3-0 (25-22, 25-20, 25-15) consente agli uomini di Andrea Giani di volare in finale dove affronteranno gli USA vittoriosi per 3-0 nella semifinale contro la Polonia.

Semifinale VNL maschile, Francia superiore

Nella semifinale VNL maschile di iei sera la Francia campione olimpico in carica ha mostrato tutta la sua superiorità conquistando in maniera netta e perentoria l’accesso alla finalissima di questa sera. L‘Italia già nel quarto di finale contro l‘Olanda aveva dimostrato qualche difficoltà di troppo. Contro i transalpini c’è stato poco da fare, dopo il primo combattuto set che aveva visto gli azzurri , avanti 19-18, subire l’affondo finale francese, nei successivi due parziali gli avversari hanno controllato il match, nel terzo set c’è stato poi un autentico dominio.

Non c’è certo tempo di piangere sul latte versato perchè oggi alle 18 si scenderà in campo per conquistare il bronzo. Avversaria la Polonia già battuta ad inizio torneo.

Le parole di Fefè De Giorgi

Queste le parole del ct Fefè De Giorgi raccolte sul sito della Fipav : « La partita giocata questa sera è stata molto complicata. La Francia da parte loro ha giocato molto bene e ha messo in campo tutta la qualità che tutti conoscono. Noi abbiamo resistito fino ad un certo punto poi dopo siamo andati in difficoltà subendo qualche ace di troppo. Dobbiamo ora subito concentrarci in vista della gara di domani (oggi ndr) che mette in palio una medaglia di bronzo che vogliamo portare a casa ».