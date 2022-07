Volley femminile, iniziata una nuova importante avventura per Giulia Pisani

Volley femminile, è iniziata ieri per Giulia Pisani una nuova affascinante avventura. La ex giocatrice che ha legato il suo nome a quello di alcune delle più importanti squadre del panorama italiano e commentatrice Rai riveste infatti il ruolo di team manager nella Nazionale femminile under 16. Il gruppo parteciperà al Torneo WEVZA U17 in programma a Chianciano dal 2 al 7 agosto.

Volley femminile, il nuovo ruolo di Giulia Pisani

Un momento magico per Giulia Pisani che oltre ad aver raccolto tantissimi complimenti per la sua competenza come commentatrice è tornata a respirare l’atmosfera del campo. Non come giocatrice ma in veste di team manager della Nazionale femminile under 16 guidata dal ct Pasquale D’Aniello.

Il gruppo sarà al lavoro a Chianciano Terme fino al 1 agosto, allenamenti iniziati ieri. Certamente saprà mettere tutta la sua esperienza al servizio di ragazze giovani che si affacciano ora al mondo del volley che conta. Il fatto di rappresentare il nostro Paese a livello di Nazionale Juniores ne testimonia il grande livello.

Queste le atlete convocate :