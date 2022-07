Volley mercato femminile, il riassunto delle ultime ore

Mercato volley femminile, mentre arrivano grandi notizie dalle Nazionali femminili capaci di vincere l’oro ai Giochi del Mediterraneo e di centrare le Finals nella VNL, si stanno realizzando gli ultimi movimenti di mercato in attesa che parta ufficialmente la stagione dei club 2022/23. Andiamo a vedere il riassunto e i principali colpi delle ultime ore .

Mercato volley femminile, gli ultimi importanti colpi

Le ultime ore di mercato volley femminile sono state caratterizzate certamente da un grandissimo colpo di mercato. Stiamo parlando dall’asso calato da Scandicci che ha tesserato per la prossima stagione la campionessa olimpica cinese Zhu Ting. Sicuramente un tassello di prestigio che alza di molto le ambizioni di scudetto del club toscano. Per quanto riguarda le campionesse d’Italia di Conegliano , le pantere hanno ufficializzato il ritorno dopo qualche anno della schiacciatrice americana Kelsey Robinson . Fu una delle protagoniste del primo scudetto. Valeria Papa torna in Italia , giocherà a Vallefoglia, squadra che sta allestendo un roster di un certo livello . Tornado alle pantere di Conegliano un altro gradito ritorno è quello della centrale Eleonora Furlan. Nata “panterina” nel settore giovanile, aveva poi maturato diversa esperienza in A2 e trascorso tante stagioni a Trento, le ultime 2 nella massima serie. Classe 1995 arriva ora per lei la grandissima opportunità di giocare in un top club mondiale.

Un campionato appassionante

I movimenti di mercato messi a segno dalle squadre di fascia alta fanno capire che quello che ci appresteremo a vivere sarà sicuramente un campionato appassionante. Le rivali di Conegliano hanno assestato colpi di assoluto rilievo per ricucire il gap dalle pantere che, nonostante l’ottima campagna acquisti, hanno comunque visto partire giocatrici importantissime. Riuscirà il club veneto a riaprire un ciclo vincente ? Difficile dirlo, una cosa è certa, le agguerrite inseguitrici costrette a rimanere a bocca asciutta vogliono cambiare il copione delle ultime stagioni.