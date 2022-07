Volleyball Nations League femminile, il programma delle Finals

Volleyball Nations League femminile, il programma completo delle Finals è definito da giorni. Sono al lavoro le 14 azzurre guidate dal ct Davide Mazzanti in vista delle Finals . L’evento si svolgerà in Turchia ad Ankara dal 13 al 17 luglio. Il gruppo si sta preparando al Centro Giulio Onesti di Roma e la partenza è prevista per la mattina di lunedì 11 luglio. Vediamo il programma completo delle Finals.

Finals VNL femminile, il programma

Le prime date da segnare sul calendario per quanto riguarda le Finals della Volleyball Nations League femminile sono quelle del 13 e 14 luglio, giorni in cui si disputeranno i quarti di finale , vediamo nel dettaglio il programma della VNL femminile:

Quarti di finale

13 luglio ore 14,00: Brasile-Giappone

13 luglio ore 17,30: Usa-Serbia

14 luglio ore 14,00: Italia-Cina

14 luglio ore 17,30 : Turchia-Thailandia

Semifinali

16 luglio ore 14,00 : semifinale 1

16 luglio ore 17,30 : semifinale 2

Finali

17 luglio ore 14,00: finale 3° e 4° posto

17 luglio ore 17,30 : finale 1° e 2° posto

Volleyball Nations League, copertura televisiva

I match delle azzurre in VNL saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW mentre tutte le partite di VNL 2022 saranno visibili sulla piattaforma di streaming a pagamento Volleyball World TV – welcome.volleyballworld.tv.

Certamente l’Italia si presenta al programma della Volleyball Nations League femminile con grandi aspettative anche perchè il percorso che ha accompagnato le le 14 azzurre fino a questo momento è stato ottimo e ha consentito alle ragazze del ct Davide Mazzanti di chiudere la classifica generale al terzo posto alle spalle di Stati Uniti e Brasile.