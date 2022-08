Dove vedere Mondiali volley 2022, streaming gratis e diretta Rai Sport o Sky?

Da venerdì 26 agosto a domenica 11 settembre a Gliwice e Katowice (Polonia) e a Lubiana (Slovenia) si svolgeranno i Campionati Mondiali di volley maschile che vedranno al via 24 Nazionali divisi in sei raggruppamenti da quattro e dove si qualificheranno agli ottavi di finale le prime due classificate e le migliori quattro terze. Tra le protagoniste anche l’Italia di Ferdinando De Giorgi, inserita nel girone E insieme a Canada, Turchia e Cina.

Mondiali volley 2022, i sei gironi

Pool A (a Katowice): Ucraina, Serbia, Tunisia, Portorico.

Pool B (a Lubiana): Brasile, Giappone, Cuba, Qatar.

Pool C (a Katowice): Polonia, Usa, Messico, Bulgaria.

Pool D (a Lubiana): Francia, Slovenia, Germania, Camerun.

Pool E (a Lubiana): Italia, Canada, Turchia, Cina.

Pool F (a Lubiana): Argentina, Iran, Olanda, Egitto.

Dove vedere Mondiali volley 2022 in tv e streaming

I Mondiali di volley saranno visibili in chiaro su Rai 2 per quanto riguarda i match degli azzurri (per l’ultima gara del girone contro la Cina, invece Rai 3), con telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta, mentre le altre sfide andranno in onda su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky). Previsto anche lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.

Ci sarà la possibilità anche di seguire la rassegna iridata su Sky Sport Arena (ch. 204) con telecronache di Stefano Locatelli e Michele Gallerani, con il commento tecnico degli ex giocatori Alberto Cisolla e Andrea Zorzi. Per gli abbonati, le partite del Mondiale saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Mondiali volley 2022, il calendario completo

Venerdì 26 agosto

11:00 – Pool B, Lubiana: Brasile-Cuba

14:00 – Pool B, Lubiana: Giappone – Qatar

17:30 – Pool C, Katowice: USA-Messico

17:30 – Pool D, Lubiana: Francia – Germania

20:30 – Pool D, Lubiana: Slovenia – Camerun

20:30 – Pool C, Katowice: Polonia-Bulgaria

Sabato 27 agosto

11:00 – Pool E, Lubiana: Turchia – Cina

14:00 – Pool F, Lubiana: Paesi Bassi – Egitto

17:30 – Pool A, Katowice: Tunisia-Porto Rico

17:30 – Pool F, Lubiana: Argentina – Iran

20:30 – Pool A, Katowice: Ucraina – Serbia

21:15 – Pool E, Lubiana: Italia-Canada

Domenica 28 agosto

11:00 – Pool B, Lubiana: Cuba – Qatar

14:00 – Pool B, Lubiana: Brasile – Giappone

17:30 – Pool C, Katowice: USA-Bulgaria

17:30 – Pool D, Lubiana: Germania – Camerun

20:30 – Pool D, Lubiana: Francia – Slovenia

20:30 – Pool C, Katowice: Polonia-Messico

Lunedì 29 agosto

11:00 – Pool E, Lubiana: Canada – Cina

14:00 – Pool F, Lubiana: Argentina – Paesi Bassi

17:30 – Pool A, Katowice: Serbia-Porto Rico

17:30 – Pool F, Lubiana: Iran – Egitto

20:30 – Pool A, Katowice: Ucraina – Tunisia

21:15 – Pool E, Lubiana: Italia-Turchia

Martedì 30 agosto

11:00 – Pool B, Lubiana: Brasile – Qatar

14:00 – Pool B, Lubiana: Giappone – Cuba

17:30 – Pool C, Katowice: Messico-Bulgaria

17:30 – Pool D, Lubiana: Francia – Camerun

20:30 – Pool D, Lubiana: Slovenia – Germania

20:30 – Pool C, Katowice: Polonia v USA

Mercoledì 31 agosto

11:00 – Pool F, Lubiana: Argentina/Egitto

14:00 – Pool E, Lubiana: Canada – Turchia

17:30 – Pool A, Katowice: Serbia – Tunisia

17:30 – Pool F, Lubiana: Iran – Paesi Bassi

20:30 – Pool A, Katowice: Ucraina-Porto Rico

21:15 – Pool E, Lubiana: Italia-Cina

Sabato 3 settembre

18:00 – Ottavi di finale, Lubiana

21:00 – Ottavi di finale, Lubiana

Domenica 4 settembre

17:30 – Ottavi di finale, Gliwice

21:00 – Ottavi di finale, Gliwice

Lunedì 5 settembre

18:00 – Ottavi di finale, Lubiana

21:00 – Ottavi di finale, Lubiana

Martedì 6 settembre

17:30 – Ottavi di finale, Gliwice

21:00 – Ottavi di finale, Gliwice

Mercoledì 7 settembre

18:00 – Quarti di finale, Lubiana

21:00 – Quarti di finale, Lubiana

Giovedì 8 settembre

17:30 – Quarti di finale, Gliwice

21:00 – Quarti di finale, Gliwice

Sabato 10 settembre

18:00 – Semifinali, Katowice

21:00 – Semifinali, Katowice

Domenica 11 settembre

18:00 – Finale per la medaglia di bronzo, Katowice

21:00 – Finale per la medaglia d’oro, Katowice