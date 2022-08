Europei femminili di volley under 19, la rassegna continentale ormai è alle porte e le ragazze del ct Davide Mencarelli si stanno preparando per il torneo che si svolgerà dal 27 agosto al 4 settembre a Skopje in Macedonia del Nord. È stata fino a questo momento un’estate magica per le Nazionali Juniores, anche le azzurrine under 19 proveranno a salire sul tetto d‘Europa.

Europei femminili di volley under 19, le partite dell’Italia

Queste le partite che l’Italia affronterà nei gironi degli Europei femminili di volley under 19. Le azzurre sono state inserite nella Pool I insieme a Macedonia del Nord, Polonia, Slovenia, Grecia, Finlandia:

1a Giornata – 27 agosto 2022

Ore 15.30 Italia – Slovenia

2a Giornata – 28 agosto 2022

Ore 15.30 Italia – Polonia

3a Giornata – 29 agosto 2022

Ore 15.30 Finlandia – Italia

4a Giornata-31 agosto 2022

Ore 20,30 Macedonia del Nord-Italia

5a Giornata- 1 settembre 2022

Ore 18,00– Grecia-Italia



La formula

La formula prevede che le prime due squadre classificate dei Pool I e II si sfideranno nelle semifinali incrociate e poi per le finali. Le squadre che si posizioneranno al terzo e quarto posto proseguiranno nelle partite che decideranno la classifica dal 5° all’8° posto.