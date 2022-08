Italia volley femminile, altra vittoria in amichevole

L’Italia del volley femminile ha chiuso il collegiale di Cavalese vincendo la seconda amichevole in programma contro la Bulgaria con il punteggio di 3-0 (25-17, 25-17, 25-17). Anche il primo test tra le due squadre si era chiuso con lo stesso risultato a favore delle azzurre.

Italia volley femminile ancora vincente

Seconda ottima prova da parte dell’Italia di volley femminile che a Cavalese ha sconfitto la Bulgaria con un perentorio 3-0. Certamente non ha avuto di fronte una delle squadre top a livello mondiale, ma comunque era importate riprendere confidenza con il campo e soprattutto con la vittoria dopo il trionfo in VNL. Davide Mazzanti si è affidata dall’inizio alle titolari della prima amichevole con Orro in cabina e di regia in diagonale con Egonu, le due bande Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Chirichella e libero De Gennaro. Il gruppo tornerà in Val Di Fiemme giovedì 1 settembre per un nuovo collegiale, in programma 2 amichevoli con la Francia.

Il tabellino

Questo il tabellino di Italia-Bulgaria, secondo test amichevole per le ragazze di Davide Mazzanti:

Tabellino: Italia – Bulgaria 3-0 (25-17, 25-17, 25-17).

ITALIA: Orro 3, Chirichella 10, Sylla 5, Egonu 21, Danesi 8, C. Bosetti 14, De Gennaro (L). N.e: Degradi, Bonifacio, Lubian, Gennari, Fersino (L), Malinov, Nwakalor. All. Mazzanti

BULGARIA: Kitipova 2, Todorova M. 4, Dimitrova G. 2, Chauseva 8, Dimitrova N. 7, Vasileva 5, Pashkuleva (L). Becheva, Yordanova 5, Barakova, Krivoshiiska. N.e: Marinova, Neykova, Paskova, Saykova, Todorova Z. (L). All. Micelli