Italia volley femminile, domani a Cavalese la prima amichevole

È iniziata la preparazione in Val Di Fiemme per l’Italia di volley femminile che domani, a Cavalese, affronterà la prima delle amichevoli in programma. Avversaria sarà la Bulgaria, orario di inizio alle 18. Si replicherà con lo stesso orario e sempre contro la Bulgaria il 28 agosto. In settembre due amichevoli con la Francia.

Italia volley femminile, prima amichevole a Cavalese

Continua per l’Italia del volley femminile la marcia di avvicinamento ai Mondiali che cominceranno a fine settembre. Il gruppo si è spostato dal Centro Federale Pavesi di Milano a Cavalese in Val di Fiemme. Sono 15 le giocatirci chiamate da Davide Mazzanti, convocata anche Alice Degradi visto che Elena Pietrini, comunque presente al collegiale, dovrà essere tenuta a riposo. Domani alle 18 il primo test per Egonu e compagne. Si affronnterà la Bulgaria e la partita sarà importante per capire lo stato di forma e di preparazione dell’Italia che torna in campo dopo il trionfo in VNL.

Inutile nascondere che le ambizioni di vittoria ci siano, le insidie di reggere però la pressione da aspettative alte sono sempre presenti, Tokyo insegna. In questa fase sarà importante resettare la vittoria in VNL conservando intatta però la consapevolezza della propria forza dimostrata proprio nella Final Eight in Turchia. Vedremo domani a che punto è la nostra Nazionale.