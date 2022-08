Italia volley femminile, programma amichevoli a Cavalese

Esaurita la sbornia dopo la splendida vittoria in VNL, l’Italia di volley femminile sta entrando sempre di più in modalità Mondiali. Il gruppo guidato dal ct Davide Mazzanti , attualmente impegnato al Centro Pavesi di Milano, a poco meno di un mese dall’inizio della competizione iridata, si sta preparando al trasferimento a Cavalese, Trento, dove oltre ad allenarsi avrà in programma quattro amichevoli.

Italia volley femminile, il programma delle amichevoli

L’Italia del volley femminile a partire dal 24 agosto si sposterà a Cavalese per continuare la preparazione ai Mondiali. Oltre alle sessioni di allenamento sono in programma quattro amichevoli. Vediamo nel dettaglio il programma:

Venerdì 26 e domenica 28 agosto match contro la Bulgaria alle ore 18,00.

Domenica 4 e martedì 6 settembre match contro la Francia sempre alle ore 18,00.

Oltre a queste 4 paartite si svolgeranno allenamenti congiunti aperti al pubblico , il 27 agosto alle 18 con la Bulgaria e il 5 settembre sempre alle 18 con la Francia.

Ambizioni azzurre

Ci sono certamente grandi ambizioni per la Nazionale volley femminile dopo la splendida vittoria in VNL. Sembra di riassaporare il clima pre Olimpiadi di Tokyo, evento durante il quale purtroppo non si raggiunsero obiettivi importanti. Subito dopo arrivò però lo splendido oro Europeo che aprì la via ad un continuo percorso di crescita. Dopo un periodo relativamente lungo di stop considerando i ritmi serrati che si vivono in Nazionale, queste amichevoli a Cavalese saranno molto importanti per capire il livello di Egonu e compagne.