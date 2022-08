Italia volley femminile, vittoria nella prima amichevole

L‘Italia del volley femminile ha vinto la prima delle quattro amichevoli previste a Cavalese. Le ragazze allenate dal ct Davide Mazzanti hanno superato in tre set la Bulgaria ( 25-21, 25-22, 25-15). Domani si replicherà alle 18 sempre contro la Bulgaria. In settembre altri due test contro la Francia.

L’Italia del volley femminile supera la prima amichevole

Da qualche giorno l’Italia del volley femminile si è spostata a Cavalese, Trento, dove continuerà la preparazione in vista dei Mondiali che inizieranno a fine settembre. Egonu e compagne hanno ieri superato in tre set la Bulgaria tornando in campo per la prima volta dopo la splendida vittoria nella Volleyball Nations League. Importante ritrovare il ritmo gara. Le azzurre non hanno avuto vita semplice nei primi due aset, poi nel terzo hanno chiuso i conti senza problemi. Domani si giocherà un’altra amichevole sempre contro la Bulgaria. Oggi alle 18 allenamento congiunto tra le due squadre, la sessione sarà aperta al pubblico.

Italia-Bulgara: il tabellino

Questo il tabellino della sfida vinta dall’Italia volley femminile in amichevole contro la Bulgaria:

Tabellino: Italia – Bulgaria 3-0 (25-21, 25-22, 25-15)

ITALIA: Orro 3, Chirichella 9, Sylla 10, Egonu 19, Danesi 11, C. Bosetti 7, De Gennaro (L). N.e: Degradi, Bonifacio, Lubian, Gennari, Fersino (L), Malinov, Nwakalor. All. Mazzanti

BULGARIA: Kitipova 1, Todorova M. 3, Dimitrova G. 7, Chauseva 11, Dimitrova N. 9, Yordanova 6, Todorova Z. (L). N.e: Becheva 1, Neykova, Barakova, Pashkuleva, Marinova. N.e: Paskova, Saykova, Vasileva, Krivoshiiska. All. Micelli