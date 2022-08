Mondiali volley maschile, buona la prima dell’Italia. Convincente esordio degli azzurri che, a parte un po’ di appannamento nel terzo lunghissimo set, hanno offerto una prova convincente superando il Canada per 3-0 (25-13, 25-18, 39-37). Ora testa alla Turchia per la partita di domani sera.

Mondiali volley maschile, l’Italia c’è

Buon esordio dell’Italia di Fefè De Giorgi in questi Mondiali di volley maschile che hanno avuto il loro prologo venerdì. Gli azzurri hanno superato in tre set il Canada. I primi due parziali sono stati letteralmente dominati da Giannelli e compagni, nel terzo è salito in cattedra Maar, non in campo all’inizio, tra gli avversari. Il parziale finito ai vantaggi ha fatto a quel punto registrare tantissimi errori al servizio da parte dei nostri. Infinita questa terza frazione con il Canada che non sfrutta alcuni set point, poi Romanò interrompe al servizio la serie negativa, l’Italia a quel punto affonda e vince la sfida.

Italia-Canada: il tabellino

ITALIA-CANADA: 3-0 (25-13, 25-18, 39-37)

ITALIA: Giannelli 3, Romanò 14, Michieletto 12, Lavia 18, Russo 7, Galassi 11, Balaso (L). Sbertoli, Recine. Ne: Bottolo, Mosca, Anzani, Pinali, Scanferla (L). All: De Giorgi

CANADA: Epp, Sclater 12, Loeppky 3, Barnes 6, Howe 4, Szwarc 6, Marshall (L), Walsh, Van Berkel 4, Maar 7, Hoag, Hofer. Ne: Elser (L). Eshenko, All: Josephson