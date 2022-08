Mondiali volley maschile, l’Italia arriva a Lubiana

È scattata ufficialmente l’operazione Mondiali volley maschile per l’Italia di Fefè De Giorgi. Oggi è in programma l’arrivo in Slovenia a Lubiana dove gli azzurri affronteranno all’esordio sabato sera 27 agosto il Canada. La manifestazione si disputerà dal 26 agosto all’11 settembre in Polonia e Slovenia.

Mondiali volley maschile, l’Italia oggi in Slovenia

È previsto per oggi mercoledì 24 agosto l’arrivo in Slovenia dell’Italia che si appresta a vivere l’evento più importante dell’anno per il volley, i Mondiali in programma in Slovenia e Polonia. Un mese di luci ed ombre quello appena trascorso dal gruppo. Dopo l’ottima fase a gironi della Volleyball Nations League chiusa al primo posto, il gruppo guidato dal ct Fefè De Giorgi non è riuscito a ripetersi in occasione della Final Eight di Bologna chiusa al quarto posto. Negli ultimi giorni l’ultimo test prima della rassegna iridata, il torneo di Cuneo che ha visto gli azzurri perdere all’esordio contro gli Stati Uniti e riscattarsi nella seconda sfida superando il Giappone.

Italia sorvegliato speciale

Dopo la vittoria dello scorso settembre a sorpresa agli Europei, l’Italia è diventata un sorvegliato speciale. Le altre squadre non ci vedono certo più come un gruppo nuovo che necessita di esperienza, molti dei giovanissimi, vedi Alessandro Michieletto, si sono già dimostrati essere dei top player mondiali. C’è certamente da migliorare le prestazioni viste nell’ultimo periodo, bisognerà alzare il livello per poter puntare in alto. In tanto l’in bocca al lupo arrivi ai ragazzi di De Giorgi pronti a regalare un’altra gioia azzurra.