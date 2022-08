Mondiali volley maschile, risultati e classifiche

Mondiali volley maschile, dopo due giornate i risultati e le classifiche aggiornate danno già delle indicazioni molto interessanti. L’Italia di Fefè De Giorgi ha trovato ieri sera il secondo successo consecutivo dopo quello per 3-0 contro il Canada. Superata per 3-0 la Turchia che aveva battuto all’esordio la Cina sempre per 3-0. Con questo successo gli azzurri hanno conquistato matematicamente l’accesso agli ottavi di finale.

Mondiali volley maschile, i risultati di lunedì 29 agosto

Questi i risultati della seconda giornata dei Mondiali di volley maschile del 29 agosto:

Pool E, Lubiana, ore 11: Canada-Cina: 3-0 (25-23, 25-21, 25-23)

Pool F, Lubiana, ore 14: Argentina-Olanda 2-3 (30-28, 25-20, 21-25, 25-27, 9-15)

Pool F, Lubiana, ore 17.30: Iran-Egitto 3-1 (25-14, 25-19, 22-25, 26-24)

Pool A, Katowice, ore 17.30: Serbia-Porto Rico 3-0 (26-24, 25-21, 25-16)

Pool A, Katowice, ore 20.30: Ucraina-Tunisia 3-0 (25-21, 25-19, 25-15)

Pool E, Lubiana, ore 21.15: Italia-Turchia 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)

Le classifiche aggiornate

Vediamo le classifiche aggiornate dopo i risultati di due giornate dei Mondiali volley maschile:

Pool A: Serbia (2 v 6 punti) , Ucraina (1 v 3 p), Tunisia (1 v 3 p), Porto Rico (o v o p).

Pool B: Brasile (2 v 5 punti) , Cuba (1 v 4 p), Giappone (1 v 3p) Quatar (0 v 0 p).

Pool C: Polonia (2 v 6 punti), Stati Uniti (2 v 6 p), Bulgaria (0 v 0 p), Messico (0 v 0 p).

Pool D: Francia (2 v 5 p), Slovenia (1 v 4 p), Germania (1 v 3 p) Cameroon (0 v 0 p).

Pool E : Italia (2 v 6 p), Turchia (1 v 3 p), Canada (1 v 3 p),Cina (0 v 0 p).

Pool F: Olanda (2 v 5 p), Iran (2 v 5 p),Argentina (0v 2 p), Egitto (0 v o p ).