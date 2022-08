Ultime ore di vacanza per le ragazze di Davide Mazzanti che da domani torneranno al lavoro al Centro Pavesi di Milano. Inizia il lungo periodo di preparazione per i Mondiali che inizieranno il 23 settembre in Olanda e Polonia.

Ultime ore di vacanza per la Nazionale volley femminile

Ultime ore di vacanza per Egonu e compagne che domani lunedì 8 agosto si ritroveranno per il primo collegiale in preparazione ai Mondiali di fine settembre. Questa prima sessione di lavoro terminerà il 13 agosto. Nei giorni scorsi sono arrivate via social le foto dei luoghi di vacanza scelte dalla azzurre per staccare dai tanti impegni e per godersi il meritatissimo riposo dopo il trionfo in VNL.

Manca un mese e mezzo all’inizio della rassegna iridata e determinante sarà questa fase di preparazione. Il gruppo vuole e deve puntare in alto dopo i successi recenti. Le 14 azzurre della Nazionale volley femminile chiamate sono le stesse che hanno vinto la Volleyball Nations League.