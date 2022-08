Nazionale volley maschile u20 al lavoro per l’Europeo

Torna al lavoro la Nazionale volley maschile u20 dopo l’oro agli European Youth Olympic Festival. Da oggi i ragazzi allenati dal ct Matteo Battocchio saranno al lavoro a Zocca (MO) per un collegiale che terminerà il 20 agosto.

Azzurrini in preparazione agli Europei

La Nazionale maschile di volley u20 da oggi è al lavoro per un collegiale in vista degli Europei di categoria che si svolgeranno in Italia, a Montesilvano e Vasto, dal 17 al 25 settembre. C’è euforia nel gruppo dopo la vittoria della medaglia d’oro agli European Youth Olympic Festival in Slovacchia arrivata poco meno di due settimane fa. L’obiettivo nella rassegna continentale sarà quello di recitare un ruolo da protagonisti e di emulare le altre Nazionali juniores che in questa Estate magica per i colori azzurri sono salite sul tetto d’Europa.

Nazionale volley maschile u20, i convocati

Questi i 16 atleti convocati da Matteo Battocchio in vista del collegiale di Zocca:

Mattia Boninfante e Luca Porro (Prata di Pordenone); Alessandro Alberto Bovolenta e Mattia Orioli (Robur Ravenna); Gaetano Penna e Ionut Alin Ambrose (Volley Lube); Federico Roberti (Virtus Volley Fano); Riccardo Iervolino (Delta Volley Porto Viro); Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Cosimo Balestra (Callipo Sport); Mattia Eccher (Diavoli Rosa); Matteo Staforini (Top Volley); Edwin Arguelles Sanchez (Lupi Santa Croce); Nicolò Volpe (Volley Tricolore); Antonino Russo (Volley Meta).