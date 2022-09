Europei volley maschile u20, l’Italia regala ai propri tifosi l’ennesima gioia di un’estate fantastica e vince l’oro laureandosi campione continentale. Superata in finale la Polonia per 3-2 (25-19, 25-19, 24-26, 17-25, 15-6). Una serata storica per i nostri colori, il nostro movimento ha visto in quest’estate le Nazionali giovanili vincere 6 medaglie oro nelle varie competizioni continentali.

Europei volley maschile u20, l’Italia è campione

Un anno da incorniciare, un anno da ricordare. Quella degli azzurrini allenati da Matteo Battocchio è solo l’ultima gioia in ordine cronologico dopo i trionfi distribuiti tra Seniores e Juniores. L’Italia u20 ha infatti superato in finale a Montesilvano, Abruzzo, la Polonia per 3-2. Un torneo difficile come difficile è stata questa finale che aveva visto gli avversari in rimonta conquistare il tie-break ma che alla fine ha visto gli azzurrini salire sul tetto d‘Europa. Un’altra vittoria quindi a livello Juniores in un’estate, anche se cronologicamente ormai è iniziato l’autunno, memorabile per i colori azzurri. È questa quindi l’ultima gioia che segue il Mondiale vinto dall’Italia di Fefè De Giorgi e che si spera possa precedere quella dell’Italia femminile attualmente impegnata nei Mondiali di Olonda e Polonia.

Un gruppo fantastico quello dell’Italia maschile under 20 trascinata da Alessandro Bovolenta autore di un grande torneo. Un applauso quindi per i nostri ragazzi che ancora una volta hanno tenuto alto il nome dell’Italia. Questo l’elenco dei 14 giocatori dell’u20 guidati in panchina dal ct Matteo Battocchio.

I 14 azzurrini oro ai Campionati Europei Under 20

Palleggiatori: Mattia Boninfante, Alessandro Fanizza

Opposto: Alessandro Alberto Bovolenta

Schiacciatori: Luca Porro, Mattia Orioli, Gaetano Penna, Federico Roberti, Riccardo Iervolino

Centrali: Ionut Alin Ambrose, Cosimo Balestra, Mattia Eccher, Nicolò Volpe

Liberi: Gabriele Laurenzano, Matteo Staforini