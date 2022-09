Europei di volley maschile under 20, l’Italia batte all’esordio la Slovenia per 3-0 (27-25, 25-18, 25-16) e si appresta a scendere in campo per la seconda giornata che sarà Italia-Francia. Buon prologo della rassegna continentale, squadre in campo a Montesilvano alle 20.00.

Europei volley maschile under 20, dove vedere Italia-Francia in streaming

Gli azzurrini di Matteo Battocchio torneranno in campo questa sera dopo il buon esordio negli Europei volley maschile under 20 che li ha visti superare la Slovenia. La partita Italia-Francia che inizierà alle 20 sarà visibile in diretta sul canale YouTube della FIPAV. Tutte le gare della fase a pool e le semifinali e finali 5°-8 posto saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Le semifinali e le finali 1°-4 posto saranno trasmesse sulla piattaforma CEV EuroVolley.TV.

Italia-Slovenia: il tabellino

Questo il tabellino di Italia-Slovenia, partita d’esordio degli Europei di volley maschile under 20 alla quale seguirà Italia-Francia :

SLOVENIA-ITALIA 0-3 (25-27, 18-25, 16-25)

SLOVENIA: Vinkovic 4, Fink 1 Mujanovic 12, Bračko 11, Krzic 7, Najdic; Okroglic (L), Ranc, Kozar, Marovt, Jancic (L). Ne: Prevorcnik, Oman, Snedec. All. Rojc.

ITALIA: Orioli 6, Balestra 1, Boninfante 5, Porro 12, Volpe 4, Bovolenta 13; Laurenzano (L), Ambrose 5, Penna 3, Staforini, Iervolino. Ne: Eccher, Fanizza, Roberti (L). All. Battocchio.

La speranza è che anche gli azzurrini di Matteo Battocchio possano continuare sulla scia dorata che ha portato le Nazionali Juniores sul tetto d’Europa nel corso dell’estate. Non sarà un torneo facile, ma come dichiarato dal ct alla vigilia dell’inizio se si cullano speranze di vittoria bisogna mettere in conto il fatto di dover affrontare squadre molto forti. L’esordio contro la Slovenia lascia ben sperare in ottica futura. Il grande momento delle Nazionali giovanili è importantissimo perchè da lì nasceranno i nuovi campioni per la Nazionale maggiore.