Europei volley maschile under 20, questa sera l’Italia di Matteo Battocchio affronterà la sfida decisiva per il passaggio alle semifinali. Italia-Polonia si giocherà a partire dalle 20 a Montesilvano. Ieri azzurrini vittoriosi sulla Serbia per 3-0.

Europei volley maschile under 20, dove vedere Italia-Polonia

Dopo il successo di ieri sera contro la Serbia per 3-0, gli azzurrini tornano in campo per l’ultima sfida dei gironi di questo torneo continentale. La partita Italia-Polonia si giocherà a partire dalle 20 a Montesilvano e sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Tutte le gare della fase a gironi e le semifinali e finali dal 5° all’8° posto sono visibile in diretta streaming sul canalem YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Le semifinali e le finali 1°-4° posto saranno visibili sulla piattaforma CEV EuroVolley.TV

Le condizioni di Bovolenta

Nella partita vinta ieri sera per 3-0 dall‘Italia sulla Serbia l’opposto azzurro Alessandro Bovolenta ha riportato un lieve trauma al piede destro. La Federazione Italiana Pallavolo in una nota ha precisato che l’atleta è in buone condizioni generali di salute e che sotto continuo monitoraggio è sottoposto alle cure necessarie per un rapido e totale recupero.