Europei volley maschile under 20, Italia-Slovacchia questa sera alle ore 20 a Montesilvano sarà la terza uscita del girone. Gli azzurrini allenati da Matteo Battocchio sono usciti sconfitti al tie-break( 21-25, 18-25, 25-23, 25-23, 15-13) contro la Francia nella seconda giornata del girone.

Europei volley maschile under 20, dove vedere Italia-Slovenia

Questa sera alle 20 a Montesilvano andrà in scena la terza partita del girone per gli azzurrini. Il match Italia Slovenia potrà essere seguito in streaming in diretta sul canale YouTube della Fipav. Tutte le gare della fase a pool e le semifinali e finali 5°-8 posto saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Le semifinali e le finali 1°-4 posto saranno trasmesse sulla piattaforma CEV EuroVolley.TV.

Italia-Francia: il tabellino

Questo il tabellino della partita Italia-Francia, seconda uscita del girone, che ha visto vincere i transalpini al tie-break:

FRANCIA-ITALIA 3-2 (21-25, 18-25, 25-23, 25-23, 15-13)

FRANCIA: Chaboissant 2, Henno 29, Magnin 14, Leon 5, Lefaivre 18, Michel; Martino-Gauchi (L), Canovas 1, Schlienger 11, Seddick 4, Nomai (L), Feral. Ne: Bouchez, Varier. All. Trillon.

ITALIA: Orioli 8, Ambrose 3, Boninfante 7, Porro 20, Volpe 10, Bovolenta 23; Laurenzano (L), Eccher 1, Penna 1, Fanizza, Iervolino, Roberti. Ne: Balestra, Staforini (L). All. Battocchio.

ARBITRI: Parvanova (BUL), Kyriopoulou (GRE)

DURATA SET: 26’, 24’, 29’, 27’, 20’

FRANCIA: 10 a, 18 bs, 12 mv, 36 et.

ITALIA: 3 a, 11 bs, 12 mv, 20 et.

Una partita dunque dai due volti con l’Italia che si era portata avanti due set a zero. A quel punto è arrivata la reazione francese che prima ha visto riaprire la partita con la vittoria del terzo parziale, quindi rimandare tutto al quinto grazie alla vittoria del quarto set. Al tie-break la Francia ha tenuto in mano il pallino del gioco respingendo puntualmente i tentativi azzurri di recupero. Uno stop che fa male ma che ovviamente non deve demoralizzare il gruppo che ha del grande potenziale da poter esprimere. Il fatto di rientrare già in campo questa sera contro la Slovacchia non può che essere visto in chiave positiva.