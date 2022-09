Europei volley maschile under 20, domani per gli azzurrini inizierà la rassegna continentale che si svolgerà dal 17 al 25 settembre a Montesilvano e a Vasto in Abruzzo. L’Italia esordirà domani sabato 17 settembre alle 20 contro la Slovenia.

Europei volley maschile under 20, dove vederli in streaming

Dopo la splendida settimana di festeggiamenti che ha fatto da coda alla vittoria dei Mondiali della Nazionale Seniores, riflettori ora puntati sugli Europei under 20 che saranno ospitati in Italia. Tutte le gare della fase a pool e le semifinali e finali 5°-8 posto saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Le semifinali e le finali 1°-4 posto saranno trasmesse sulla piattaforma CEV EuroVolley.TV.

La formula

L’Italia allenata da Matteo Battocchio è stata inserita nella Pool I insieme a Polonia, Serbia, Slovacchia, Francia e Slovenia. Nell’altra Pool Belgio, Repubblica Ceca, Portogallo, Bulgaria, Finlandia e Grecia. La formula prevede che le prime due classificate dei due gironi si sfideranno nelle semifinali incrociate e finali per l’assegnazione delle medaglie. Le squadre qualificate al terzo e quarto posto delle Pool si contenderanno i piazzamenti dal 5° all’8°posto.

In attesa dei Mondiali di Volley femminile che inizieranno il 23 settembre tutti i riflettori sono quindi puntati sugli Europei di volley maschile under 20. La speranza è che la magica estate azzurra tra Seniores e Juniores possa continuare. In uno sport in cui il cordone ombelicale tra i settori giovanili e le Nazionali maggiori è molto forte, l’importanza di fare bene in questi tornei è fondamentale perchè si gettano le basi per i successi futuri. L’Estate condita di successi a livello giovanile ovviamente lascia ben sperare per il futuro. Il grande obiettivo è quello di proseguire nel creare un cambio generazionale che possa farci continuare a rimanere sulla cresta dell’onda.