Europei volley maschile u20, Italia-Polonia sarà la finale della rassegna continentale e si giocherà a Montesilvano in Abruzzo oggi, domenica 25 settembre, alle ore 20. Un altro importantissimo risultato, al di là dell’esito finale, raggiunto dalle Nazionali Juniores. La speranza naturalmente è di chiudere in bellezza.

Europei volley maschili u20, dove vedere la finale Italia-Polonia

Le due finali dei Campionati Europei u20 maschile in programma oggi (ore 17.30 e ore 20), Bulgaria-Belgio per il bronzo e Italia-Polonia per l’oro, saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma CEV EuroVolley.TV. In semifinale i ragazzi di Matteo Battocchio hanno superato la Bulgaria per 3-1 in rimonta. Bravissimi gli azzurrini a non perdere lucidità dopo il ko del primo set. Trascinatore l’opposto Alessandro Bovolenta autore di 28 punti. Questa sera tutto è pronto per l’atto finale che si spera si possa concludere con un altro oro. Sarebbe la fantastica continuazione di un’estate che per i colori azzurri fino a questo momento è stato favoloso a livello di Nazionali Juniores e Seniores.

Italia-Bulgaria: Le parole di Bovolenta

Queste le parole di Alessandro Bovolenta raccolte sul sito della Federazione Italiana Pallavolo: « Si gioca in sette, anzi qui si gioca in 14. È stata tutta la squadra che mi ha aiutato a fare una bella prestazione e spero sia una delle tante. Domani (oggi ndr)c’è una partita importante, una finale, e i punti di oggi sono una cosa in più la squadra, invece , è davvero importante. Difficoltà nella partenza ma ci siamo ripresi subito e abbiamo cominciato a fare il nostro gioco e non ci siamo più fermati fino alla fine. L’inizio ci aveva forse un pò demoralizzati, ma siamo riusciti a rialzarci bene».

Una grande partita quella dell’opposto che proverà a trascinare la squadra anche nella partita più importante del torneo, quella che consegnerà l’oro. Nelle sue parole la consapevolezza di far parte di un ingranaggio di squadra che per vincere deve ragionare da squadra.