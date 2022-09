Italia volley femminile, questa sera alle 17,00 al Pala Vesuvio di Napoli comincerà il torneo di Napoli, il DHL Test Match Tournament-Road to World Championship. Al torneo oltre all’Italia parteciperanno Turchia, Serbia e Polonia. Si tratta dell’ultimo test prima della rassegna iridata che si svolgerà dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia. Prima partita contro la Turchia.

Torneo di Napoli: dove vedere Italia-Turchia in TV

Italia volley femminile, questa sera alle ore 17 ci sarà il primo impegno nel Torneo di Napoli, il DHL Test Match Tournament-Road to World Championship. La sfida Italia-Turchia sarà visibile in chiaro in diretta su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play. Qui di seguito il programma completo delle partite dell’Italia:

IL CALENDADIO COMPLETO DEL TORNEO

12 SETTEMBRE

Italia-Turchia (ore 17:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

Polonia -Serbia (ore 20:00)

13 SETTEMBRE

Serbia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Polonia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

15 SETTEMBRE

Polonia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Serbia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

Si tratta certamente di un banco di prova importante anche perchè sarà l’ultimo prima dell’inizio dei Mondiali di volley femminile. Certamente Davide Mazzanti avrà delle indicazioni in più rispetto alle amichevoli vinte contro Bulgaria e Francia che presentavano un coefficiente di difficoltà più basso. In questo momento all’Italia di Davide Mazzanti serve trovare confidenza con il campo e soprattutto con la vittoria dopo i trionfi in Volleyball Nations League.

Le aspettative di vittoria ai Mondiali ci sono, inutile negarlo. Il gruppo ha dimostrato cone le vittorie degli Europei e della VNL di poter ountare in alto. Serve però non volare troppo in alto e prendere come preziose le indicazioni che verranno da Napoli