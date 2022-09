Italia volley femminile, è iniziato il torneo di Napoli per l’Italia di Davide Mazzanti che nel primo test ha perso contro la Turchia per 3-1 ( 25-22, 23-25, 18-25, 15-25). Questa sera ci sarà alle 20 seconda partita al DHL Test Match Tournament-Road to World Championship. Si giocherà Italia-Polonia.

Italia volley torneo di Napoli, dove vedere Italia-Polonia

Questa sera per l’Italia del volley femminile è in programma il secondo test al PalaVesuvio di Napoli. La partita Italia-Polonia sarà visibile in differita a partire dalle 21,30 su Rai Sport + HD.

La prima uscita ha visto un ko azzurro contro una squadra temibile come quella turca. Nel complesso questo DHL Test Match Tournament-Road to World Championship, costituisce un banco di prova dall’alto tasso di coefficiente di difficoltà. Il quadrangolare prevede infatti la presenza di Italia, Turchia, Serbia e Polonia, tutte squadre che puntano a recitare un ruolo da protagoniste nei Mondiali di Volley che inizieranno il 23 settembre. La rassegna iridata sarà ospitata in Olanda e Polonia.

Torneo di Napoli, il programma

Questo il programma delle restanti partite:

13 SETTEMBRE

Serbia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Polonia (ore 20:00 )

15 SETTEMBRE

Polonia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Serbia (ore 20:00 )

Dopo la splendida impresa del volley maschile i riflettori cominciano ad essere puntati sulla squadra di Davide Mazzanti che tra pochissimo inizierà la rassegna iridata ospitata in Polonia e Olanda. Mancano infatti solamente dieci giorni all’inizio dell’evento più importante dell’anno per quanto riguarda la pallavolo femminile. L’Italia si presenterà da campione d’Europa in carica e da fresca vincitrice della Volleyball Nations League.