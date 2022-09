Italia volley femminile, le ragazze allenate dal ct Davide Mazzanti dopo le amichevoli a Cavalese si preparano al Torneo di Napoli. Dal 12 al 15 settembre infatti al Pala Vesuvio della città partenopea andrà in scena il DHL Test Match Tournament – Road to World Championship. Si tratta dell’ultimo test prima della rassegna iridata.

Italia volley femminile, torneo di Napoli: programma e dove vederlo

Dal 12 al 15 settembre l’Italia del volley femminile sarà impegnata a Napoli per il DHL Test Match Tournament-Road to World Championship. Dopo le buone prove a Cavalese un test davvero importante prima dell’inizio dei Mondiali. Vediamo il programma completo del torneo e dove vederlo:

Il calendario completo del torneo

12 SETTEMBRE

Italia-Turchia (ore 17:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

Polonia -Serbia (ore 20:00)

13 SETTEMBRE

Serbia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Polonia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD

15 SETTEMBRE

Polonia-Turchia (ore 17:00)

Italia-Serbia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

Le partite dell’Italia saranno dunque visibili in diretta TV su RAI Sport HD

Prosegue la corsa verso il Mondiale

Continua per l‘Italia del volley femminile la corsa verso il Mondiale che inizierà il 23 settembre e sarà ospitato in Olanda e Polonia. Le partite amichevoli disputate a Cavalese contro Francia e Bulgaria hanno dato ottime andicazioni anche se il coefficiente di difficoltà si alzerà notevolmente in occasione di questo torneo ospitato a Napoli. Ci saranno alcune delle più forti Nazionali che punteranno a vincere i Mondiali. Per l’Italia di Mazzanti sarà l’ultima uscita in campo prma dell’inizio della competizione. Le azzure si presentano in Olanda e Polonia da campionesse d’Europa in carica e da fresce vincitrici della Volleball Nations Leahue. Inutile nascondere che le ambizioni di vittoria ci siano. Occorre però ragionare passo dopo passo e per il momento concentrarsi sull’appuntamento partenopeo. Le ragazze convocate sono 15, ci sarà anche Alice Degradi aggregata al gruppo negli ultimi collegiali di Cavalese.