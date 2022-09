Mondiali di volley femminile, Italia-Kenya si giocherà domani giovedì 29 settembre. Scenderà dunque nuovamente in campo la Nazionale azzurra. Italia-Kenya sarà infatti la quarta uscita delle ragazze di Davide Mazzanti dopo le tre vittorie consecutive di inizio torneo. Partita semplice sulla carta dopo il faticosissimo successo contro il Belgio per 3-1. Si gioca in Olanda ad Arhnem.

Mondiali di volley femminile, Italia-Kenya: dove vederla in TV e streaming

Quarta partita ai Mondiali di volley femminile per le azzurre di Davide Mazzanti. Domani giovedì 29 settemre alle ore 18 ci sarà Italia-Kenya. La partita sarà visibile in diretta su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Si potrà seguire in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now TV e su “Volleyball World TV”.

Servirà continuare a vincere e cercare di ottimizzare gli schemi di gioco che non sempre sono andati a regime nella partita contro il Belgio. Quella di ieri è stata una partita molto sofferta, il cambio di Pietrini al posto di Sylla poco brillante ha dato effetti positivi. Servono naturalmente anche le difficoltà lungo il percorso per fortificare la squadra.

Il tabellino di Italia-Belgio

Questo il tabellino della partita vinta contro il Belgio:

TABELLINO: ITALIA – BELGIO 3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9)

ITALIA: Orro 6, Bosetti 13, Chirichella 4, Egonu 32, Sylla 10, Danesi 15, De Gennaro (L). Lubian, Pietrini 5. N.e: Malinov, Gennari, Bonifacio, Fersino, Nwakalor. All. Mazzanti

BELGIO: Janssens 9, Van De Vyver 1, Herbots 27, Lemmens 5, Van Avermaet 5, Van Gestel 13, Rampelberg (L). Stragier, Koulberg, Van Sas, Guilliams 1, Martin 1. N.e: Edemeyer, Krenicky. All. Vande Broek

Arbitri: Khattab (EGY) e Sokol (POL).

Durata Set: 24’, 32’, 31’, 18’.

Italia: 2 a, 8 bs, 20 mv, 31 et.

Belgio: 5 a, 7 bs, 11 mv, 19 et.