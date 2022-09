Mondiali di volley, questa sera alle 18 a Katowice in Polonia ci sarà la finale per il bronzo Brasile-Slovenia. A seguire, alle 21, la finalissima dei nostri azzurri contro i padroni di casa della Polonia.

Ci sarà naturalmente grande attesa dunque per vedere di che materiale sarà la medaglia che tre formazioni su quattro porteranno a casa.

Mondiali di volley, per il bronzo Brasile-Slovenia: dove vederla in tv e streaming

Questa sera alle 18 nel meraviglioso impianto della Spodek Arena di Katowice in Polonia ci sarà Brasile-Slovenia, finale per il bronzo. La sfida potrà essere seguita in diretta in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito su Rai Play. Si potrà vedere il match sempre in diretta anche su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, Now TV e Volleyballworld.tv.

I sudamericani hanno perso la semifinale contro i padroni di casa della Polonia dopo un’autentica maratona che ha visto gli uomini di Nikola Grbic spuntarla solamente al tie-break. La Slovenia si è invece dovuta inchinare ad una splendida Italia che si è imposta per 3-0 staccando il pass per la finalissima di questa sera contro la Polonia.

Nella sfida Brasile-Slovenia la squadra carioca parte favorita soprattutto dopo quanto visto in semifinale. Stiamo parlando però sempre dei Mondiali di volley, competizione nella quale nulla è scontato. Per Brasile e Slovenia chiudere con una medaglia di bronzo sarebbe l’epilogo perfetto dopo la delusione di una semifinale persa.

Naturalmente gli occhi di tutti gli appassionati italiani di volley saranno puntati oltre che su questa sfida soprattutto sull’attesissimo atto conclusivo contro la Polonia. L‘Italia ha raggiunto una finale mondiale che mancava da ben 24 anni. Il percorso della squadra di Fefè De Giorgi è stato fino a questo momento perfetto. Si spera che il sogno possa continuare ancora per una notte.