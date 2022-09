Mondiali di volley, l‘Italia campione batte la Polonia per 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) e vince il titolo iridato. Una serata magica quella andata in scena all’interno della Spodek Arena di Katowice in Polonia per Giannelli e compagni. La squadra allenata dal ct Fefè De Giorgi, sotto di un set, ha rialzato la testa e vinto con merito un titolo mondiale che mancava dal 1998.

Mondiali di volley, l’Italia è campione

Mondiali di volley, l’Italia vince con pieno merito la medaglia d’oro superando in finale, in rimonta, i padroni di casa della Polonia. Una serata cominciata male con un set che gli azzurri stavano controllando ma che alla fine era scivolato dalle mani. A quel punto con calma e convinzione la squadra si è ripresa, non ha perso il sorriso che spesso si è visto stampato sul viso dei giocatori in campo, e ha recuperato vincendo i successivi tre parziali. Una notte magica dunque quella che ha portato gli azzurri sul tetto del mondo. Il percorso intrapreso dal ct Fefè De Giorgi è stato davvero straordinario. Ha scommesso su un gruppo nuovo e molto giovane, i risultati gli hanno dato ragione visto che sono arrivate in sequenza le vittorie agli Europei e ai Mondiali.

Il cammino in questa competizione è stato fantastico. Dopo la fase a gironi letteralmente dominata, l’ostacolo Cuba agli ottavi è stato superato così come il quarto di finale contro la Francia.

Quella contro i campioni olimpici allenati da Andrea Giani è stata probabilmente la chiave di volta di questa vittoria iridata. È infatti arrivata la consapevolezza di poter fare qualcosa davvero di grande.

Un week end magico

La conferma è arrivata in questo magico week end che ha visto gli azzurri superare prima in semifinale la Slovenia e poi in finale i padroni di casa della Polonia. Sicuramente una grande gioia per la squadra e per tutti i tifosi italiani che ci hanno creduto dalla prima partita. Ora il meritato riposo e soprattutto i meritati festeggiamenti per un gruppo che è tornato a scrivere la storia.