Mondiali di volley, il quarto di finale Polonia-Stati Uniti andrà in scena questa sera alle 21,00. Le due squadre scenderanno in campo in Polonia a Gliwice. I due team si erano già incontrati nella fase a gironi e in quell’occasione a vincere per 3-1 erano stati i padroni di casa. La partita si apre comunque a qualsiasi tipo di risultato.

Mondiali di volley, Polonia-Stati Uniti: dove vederla in TV e streaming

Mondiali di volley, questa sera alle ore 21,00 andrà in scena il quarto di finale Polonia-Stati Uniti. Sicuramente uno dei più attesi, la sfida potrà essere seguita in diretta su Sky Sport Action e in streaming su Sko Go, Now TV e Volleyballworld.tv. I padroni di casa della Polonia partono probabilmente favoriti anche se a questi livelli è naturalmente difficile fare qualsiasi tipo di pronostico. Anche gli Stati Uniti si candidano ad essere una delle squadre con possibilità di vittoria finale. Nella fase a gironi ad avere la meglio erano stati i polacchi capaci di superare i giocatori a stelle e strisce per 3-1. Negli ottavi di finale la Polonia ha avuto vita facile superando la Tunisia per 3-0 mentre gli Stati Uniti hanno dovuto sudare parecchio contro la Turchia, squadra che era inserita nel girone dell’Italia. Gli americani si sono imposti infatti solamente al tie-break contro un avversario che certamente è uscito da questo torneo a testa altissima.

Le due squadre che si affronteranno questa sera rientrano comunque di diritto nel gruppo che potrà recitare un ruolo da protagonista per la vittoria finale.