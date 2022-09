Mondiali di volley, il quarto di finale Slovenia-Ucraina è certamente uno dei match più attesi di questa fase del torneo. Le squadre scenderanno in campo questa sera alle ore 21. Prima ci saranno i nostri azzurri che sempre a Lubiana affronteranno nel pomeriggio la Francia di Andrea Giani per sperare di volare in semifinale.

Mondiali di volley, Slovenia-Ucraina: dove vederla in TV e streaming

Slovenia-Ucraina sarà uno dei quarti più interessanti di questi Mondiali di volley. Si scoprirà a che livello sono i padroni di casa che puntano a sfruttare decisamente il fattore campo. La partita che inizierà alle 21,00 sarà visibile in diretta su Sky Sport Action e in streaming su Sky Go, Now TV e Volleyballworld.tv. Verrà trasmessa in differita su Rai Sport. La Slovenia ha eliminato negli ottavi di finale la Germania mentre l’Ucraina ha avuto la meglio dell’Olanda, un risultato decisamente a sorpresa. Grossa la delusione degli “orange” allenati da Roberto Piazza.

La partita Slovenia-Ucraina interessa particolarmente gli azzurri perchè in caso di passaggio del turno contro la Francia l’avversaria in semifinale sarà proprio la vincente tra Slovenia e Ucraina.

I padroni di casa avranno certamente un grosso aiuto dal pubblico molto caloroso, sappiamo però che nella pallavolo i fattori decisivi sono quelli che si presentano sul taraflex.

Come già detto da questa partita uscirà l’avversaria che in caso di conquista delle semifinale gli azzurri affronteranno. La testa però in questo momento per gli uomini di Fefè De Giorgi sarà tutta rivolta al quarto di finale con la Francia. Le capacità ci sono tutte nonostante l’ostacolo da superare sia grande.