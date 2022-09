Mondiali di volley, oggi sabato 10 settembre alle ore 18 ci sarà la semifinale Polonia-Brasile. Le squadre scenderanno in campo in Polonia a Katowice, la posta in palio è altissima. La squadra vincitrice affronterà in finale la vincente tra Italia e Slovenia, l’altra semifinale che comincerà alle 21.00.

Mondiali di volley, Polonia-Brasile: dove vederla in TV e streaming

Mondiali di volley, sarà una giornata ricchissima quella di oggi sabato 10 settembre. Polonia-Brasile sarà la prima semifinale in programma, orario di inizio le 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Action. Si potrà vederla in streaming anche su Sky Go, Now tv, Rai Play 3 (gratuito) e volleyballworld.tv.

Grandissima l’attesa per questa sfida e per quella a seguire. A partire dalle 21 ci sarà infatti l’altra semifinale Italia-Slovenia. Per quanto riguarda Polonia-Brasile, sarà una semifinale dal fascino particolare. I padroni di casa allenati da Nikola Grbic avranno il vantaggio di giocare in casa spinti da un tifo calorosissimo. Dall’altra parte della rete però il Brasile di Renan Dal Zotto è squadra che può tranquillamente puntare alla vittoria finale. A questo punto del torneo fare pronostici è impossibile. Le quattro squadre arrivate in semifinale hanno tutte dimostrato di essere ad un livello molto alto. Scopriremo se il fattore campo giocherà una qualche importanza anche se c’è da dire che a questi livelli si tratta di squadre abituate a far molto bene anche in ambienti “ostili”. Si tratta di quattro squadre che hanno raggiunto la semifinale probabilmente rispettando il pronostico anche se c’è da dire che la vittoria dell’Italia sui campioni olimpici della Francia profuma di grande impresa. Ci saranno milioni di spettatori incollati agli schermi in questa splendida giornata di volley che consegnerà le due squadre che si contenderanno la conquista della rassegna iridata.