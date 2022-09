Mondiali di volley femminile, l’attesa è finita. Domani ci sarà Italia-Camerun in Olanda ad Arnhem, primo appuntamento per la nostra squadra. Tempo di esordio quindi per le ragazze del ct Davide Mazzanti che dopo il trionfo in VNL tornano in campo per la manifestazione di volley più importante dell’anno. La speranza è che si possa replicare l’impresa del maschile.

Mondiali volley femminile, dove vedere Italia-Camerun in TV e streaming

Nei Mondiali di volley femminile che si svolgeranno in Olanda e Polonia domani alle ore 15 ci sarà Italia-Camerun, sfida di esordio. La partita sarà trasmessa in diretta in TV su Rai 2 e Sky Sport 1. Il match potrà essere anche seguito in streaming su Rai Play, Now tv, Sky Go e su “Volleyball World Tv”.

C’è naturalmente grande attesa per un evento che vedrà un’ampia copertura televisiva.

L’emozione della vigilia

C’è grandissima emozione ed attesa per l’inizio dei Mondiali di volley femminile che per noi vedrà l’esordio con Italia-Camerun. È stata una lunghissima estate di preparazione per il gruppo guidato dal ct Davide Mazzanti che ha già raggiunto un grande risultato, la vittoria nella Volleyball Nations League. Quello ormai alle porte è però il grande obiettivo di stagione , le ambizioni di vittoria ci sono, inutile negarlo. Queste le protagoniste della rassegna iridata:

Questo l’elenco delle 14 azzurre per il Campionato Mondiale femminile 2022:

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

L’augurio è naturalmente che la squadra femminile possa eguagliare l’impresa del maschile. I numeri per far bene ci sono tutti anche se bisognerà ragionare partita per partita. Nell’ultimo test del Torneo di Napoli ci sono state buone indicazioni per Davide Mazzanti. Il responso ora lo darà il campo