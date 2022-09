Mondiali volley femminile, dopo il buon esordio delle azzurre di Davide Mazzanti che hanno superato per 3-0 il Camerun, questa sera alle 18 ci sarà Italia-Portorico, match valido come seconda giornata del Pool A. Il gruppo cerca continuità di prestazione e risultati.

Mondiali volley femminile, Italia-Portorico: dove vederla in TV e streaming

Mondiali volley femminile, oggi lunedì 26 settembre ad Arnhem in Olanda ci sarà Italia-Portorico, match valido come seconda giornata del Pool A. La sfida si giocherà alle 18 e sarà visibile in diretta in TV su Rai Due , Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. In streaming la partita potrà essere seguita su Rai Play, Now Tv, Sky Go e su “Volleyball World TV”. In questa fase in cui obiettivamente il divario tecnico tra l’Italia e le avversarie è notevole, la cosa più importante sarà trovare il ritmo gara e soprattutto prendere confidenza con la vittoria. Il percorso sarà lungo ma questo gruppo ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria. La scaramanzia naturalmente è d’obbligo e bisognerà ragionare partita dopo partita, certo che le ambizioni di arrivare in fondo ci sono ed il gruppo è consapevole della propria forza.

Il tabellino di Italia-Camerun

Questo il tabellino di Italia-Camerun, partita di esordio che ha visto le azzurre rompere il ghiaccio.

TABELLINO: ITALIA – CAMERUN 3-0 (25-10, 25-12, 25-16)

ITALIA: Orro 3, Bosetti 13, Chirichella 10, Egonu 18, Sylla 6, Danesi 10, De Gennaro (L). N.e: Gennari, Pietrini, Lubian, Bonifacio, Malinov, Fersino, Nwakalor. All. Mazzanti

CAMERUN: Bikatal B. 8, Olompo 5, Blamdai 6, Adiana 2, Piata 3, Bikatal E. 1, Ngameni (L). Amana 2, Ngatacheu 5. N.e: Baran, Bediangmpon, Mbengono, Ewete, Guebon. All. Bekono Akono

Arbitri: Sokol (POL), Ziling (CHN).

Spettatori. Durata Set: 16′, 20′, 20′.

Italia: 9 a, 4 bs, 9 mv, 10 et.

Camerun: 4 a, 5 bs, 6 mv, 23 et.

Il match contro il Camerun ha visto, come era immaginabile, la grande differenza di valori in campo. Buona la prima quindi per le ragazze di Davide Mazzanti che oggi proveranno a replicare con il Portorico.